С подмосковных региональных дорог вывезли порядка 1 млн кубометров снега

Специалисты вывезли 1 млн кубометров снега с региональных дорог Подмосковья
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
Специалисты Мосавтодора за зиму вывезли порядка 1 млн кубометров снега с региональных дорог на места, предназначенные для складирования, работы прошли в рамках зимнего содержания. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Это рекорд последних лет, к примеру, в зимние сезоны 2023-2024 и 2022-2023 было вывезено больше 700 тыс. кубометров снега, а аномально теплой и малоснежной зимой в 2024-2025 — всего 100 тыс.», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Рабочие также провели 70 циклов обработки проезжей части региональной сети с применением противогололедных материалов. В работах задействуют порядка 450 комбинированных дорожных машин, тракторов и автогрейдеров ежедневно.
