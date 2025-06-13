Садоводам Подольска напомнили о правилах пожарной безопасности

Подольских садоводов призвали соблюдать правила пожарной безопасности. До этого в Комитете лесного хозяйства Московской области рассказали, что в регионе ожидается третий класс пожарной опасности.

Садоводам напомнили о важности своевременной уборки травы, сухой растительности и мусора на участках. Также их призвали не разводить на участках костры и не сжигать отходы.

Кроме того, садоводам посоветовали обеспечить дома первичными средствами пожаротушения и не оставлять без присмотра печи и включенные электрические приборы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как регион подготовился к пожароопасному сезону.