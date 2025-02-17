Самбисты из Подмосковья стали победителями и призерами соревнований на призы президента Белоруссии

Подмосковные спортсмены завоевали золотую и серебряную медаль на международных соревнованиях по самбо и боевому самбо на призы президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Савелий Солдатенков из Королева одержал победу в соревнованиях в весовой категории более 98 кг. На втором месте в весе до 64 кг оказался еще один представитель округа Азамат Умаев.

Турнир прошел в Минске в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.