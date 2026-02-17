Самбисты из Подмосковья стали призерами на международном турнире в Минске

Подмосковные спортсмены завоевали серебряную и бронзовую медали на XXX Международном турнире по самбо на призы президента Белоруссии. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Сергей Никулин (СШОР по единоборствам, Воскресенск) стал серебряным призером в весовой категории до 71 кг. Первым в этом весе стал представитель Белоруссии, третье место разделили россиянин Кожемякин Игнатий и белорусский спортсмен. Дмитрий Яшин (СШОР по единоборствам, Воскресенск) также завоевал бронзовую награду в весовой категории до 79 кг, первое и третье место заняли спортсмены из Белоруссии.

Состязания прошли в Минске, они собрали представителей России, Армении, Германии, Израиля, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Белоруссии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.