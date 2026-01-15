«Самолет» переселит почти 500 семей Подмосковья из аварийного жилья в 2026 году

В 2026 году группа «Самолет» планирует переселить из аварийного жилья 455 семей, девелопер участвует в программе Комплексного развития территории региона с 2022 года – за это время в новые квартиры переехали 199 семей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о расселении аварийного жилья.

Общая площадь расселенного жилья составила почти 4,5 тыс. кв. м. Компания выступает оператором региональных программ по расселению ветхого и аварийного жилья в Московской области, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. С начала участия в программах в новое квартиры переехали более 4,5 тыс. человек, в этом году жильем в общей сложности обеспечат 868 российских семей.

В компании уточнили, что с каждым жителем дома проводится индивидуальная работа, им предлагают на выбор денежную компенсацию или новое жилье. Стоимость жилья оценивается исходя из средней рыночной цены в районе в целом.

