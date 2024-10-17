Самозанятые и предприниматели Подмосковья смогут пройти обучение продажам на маркетплейсах

Самозанятые и предприниматели Подмосковья смогут пройти бесплатный обучающий курс, в ходе которого они смогут узнать, как эффективно начать продажи на крупнейших онлайн-площадках. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Организатором обучения является областной центр «Мой бизнес», оно пройдет в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». В качестве спикеров на мероприятии выступят основатель производства электроники, эксперт по продажам на пяти маркетплейсах Алена Бурмистрова и селлер, эксперт по продвижению на WB Антон Ланцов. Они расскажут о том, как развивать бизнес на маркетплейсах, автоматизировать процессы, привлекать новых покупателей и не только. Ознакомиться с расписанием занятий и зарегистрироваться для участия можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.

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