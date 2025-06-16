Самые редкие и популярные имена для новорожденных детей назвали в Подмосковье

В Министерстве социального развития Московской области рассказали о самых необычных и самых популярных именах, которые жители региона выбирали для своих новорожденных детей в 2025 году.

Так, в число наиболее необычных детских имен с января текущего года вошли Женева, Лучезара, Октябрина, Севилия, Даромир, Август, Лазарь и Спартак. Чаще всего детей называли Софиями и Михаилами.

В общей сложности в этом году в Подмосковье появились на свет свыше 30 тыс. детей. Более половины из них — мальчики. Наибольшее число новорожденных зафиксировано в апреле.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что девочка, родившаяся в аэропорту в Анталье, обрела любящую семью в Подмосковье.