Санаторий эндоэкологической реабилитации появится в Подмосковье

Инспекторы ведомства проверили ход проведения работ. Сейчас строители ведут работы по благоустройству, отделке фасадов, монтажу внутренних сетей. Помощь застройщику оказывают специалисты Центра содействия строительству при Правительстве Московской области. В проект вложили 990 миллионов рублей инвестиций, после его реализации в округе создадут 76 рабочих мест.

В здании будет четыре этажа, его площадь составит около 11,5 тысячи квадратных метров. Там появятся номера для 86 постояльцев, в том числе два президентских номера и восемь класса люкс. На территории обустроят террасу, отделение бальнеологии с лечебными ваннами и душами, термальный комплекс с бассейнами, СПА и ресторан. Завершить работы планируют в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.