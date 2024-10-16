Санаторий эндоэкологической реабилитации появится в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Главгосстройнадзора МО]
В районе деревни Костино Пушкинского городского округа продолжается строительство санатория эндоэкологической реабилитации, его стройготовность достигла 80%. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.
Инспекторы ведомства проверили ход проведения работ. Сейчас строители ведут работы по благоустройству, отделке фасадов, монтажу внутренних сетей. Помощь застройщику оказывают специалисты Центра содействия строительству при Правительстве Московской области. В проект вложили 990 миллионов рублей инвестиций, после его реализации в округе создадут 76 рабочих мест.
В здании будет четыре этажа, его площадь составит около 11,5 тысячи квадратных метров. Там появятся номера для 86 постояльцев, в том числе два президентских номера и восемь класса люкс. На территории обустроят террасу, отделение бальнеологии с лечебными ваннами и душами, термальный комплекс с бассейнами, СПА и ресторан. Завершить работы планируют в 2025 году.
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