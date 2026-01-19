Саночники из Московской области выступят на Олимпийских играх в Италии

Подмосковные спортсмены Дарья Олесик и Павел Репилов получили олимпийские лицензии от Международной федерации санного спорта FIL для участия в Играх-2026. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Они получили две лицензии — по одной в мужском и женском одиночном разряде. Олесик (23-я в мировом рейтинге FIL) и Репилов (30-й в мировом рейтинге FIL) представляют Центр олимпийских видов спорта и СШОР Альберта Демченко в Дмитрове.

«Теперь эти спортсмены должны пройти проверку Международного олимпийского комитета (МОК) на соответствие критериям нейтрального статуса и получить официальные приглашения на Игры. Окончательное решение об их участии будет принимать МОК», — подчеркнула президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт.

Состязания по санному спорту будут проходить с 7 по 12 февраля, в них примут участие 106 атлетов из 19 стран.

