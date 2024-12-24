Саночники из Московской области завоевали шесть наград на Кубке памяти Леонида Гарта

Подмосковные спортсмены завоевали шесть наград по итогам двух дней Всероссийских соревнований «Кубок памяти Леонида Гарта» по санному спорту — две золотые, две серебряные и две бронзовые медали. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, например, победу в миксте среди одноместных саней одержали Павел Репилов и Дарья Олесик. Помимо этого, дуэт спортсменок Виктории Демченко и Олеси Михайленко оказался лучшим в дисциплине «двухместные сани» среди женщин.

Соревнования проходили в Сочи на санно-бобслейной трассе Фонда «Талант и успех», в них приняли участие спортсмены из семи регионов России. Турнир организовали в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.