Саночники из Подмосковья стали бронзовыми призерами на XIII зимней Спартакиаде учащихся России
Фото: [Федерация санного спорта России]
Представители подмосковной сборной стали бронзовыми призерами в рамках XIII зимней Спартакиады учащихся (юношеской) России 2026 года в соревнованиях по санному спорту. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Матвей Баринов (СШОР «Истина», Дмитров) в паре с Никитой Смирновым (СШОР Алберта Демченко «Дмитров») выступили в соревнованиях среди юношей 16-17 лет в дисциплине «двухместные сани» и вошли в тройку лидеров. На первом месте оказались спортсмены из Краснодарского края, на втором – из Москвы.
Состязания прошли в Чусовом (Пермский край), они являются одним из ключевых всероссийских стартов сезона и проводятся в рамках федеральной программы «Спорт России».
