Сбитень на лепестках роз производят в Московской области
Фото: [АНО «Монастырская трапеза»]
В Троицкой-Сергиевой Лавре в Сергиевом Посаде производят сбитень — горячий напиток с медом, пряностями, патокой или сахаром — на основе трав и лепестках роз. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
По данным ведомства, такой напиток приносит пользу для здоровья. В частности, активизирует обменные процессы, регулирует пищеварение, улучшает работу кровеносной системы. Его можно добавлять в чай, кофе и другие напитки.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.