Сборная из Московской области одержала победу на чемпионате России по бадминтону

Подмосковная сборная одержала победу в рамках командного чемпионата России по бадминтону среди сборных команд субъектов РФ. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Им удалось обыграть сборную Москвы со счетом 3:2. На третьем месте оказались бадминтонисты из Республики Татарстан и Санкт-Петербурга. В ведомстве уточнили, что в первый раз сборная Подмосковья завоевала чемпионский титул в 2021 году.

В состязаниях приняли участие спортсмены в возрасте от 15 лет, они прошли на базе МФСК «Борисоглебский» в Раменском в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.