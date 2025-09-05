Сборная Красногорского предприятия одержала победу на Всероссийских соревнованиях

Сборная «Красногорских тепловых сетей» заняла первое место на Всероссийских соревнованиях нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорска.

В ее состав вошли Алексей Князев, Александр Жданов, Дмитрий Бондарь, Андрей Савенков, Дмитрий Ломов и Святослав Борисов. Они стали лучшей аварийно-технической командой по тепловым сетям в Центральном федеральном округе. Им удалось обойти соперников в оснащении и знании шанцевого инструмента, сборке фланцевого соединения и не только.

«Спасибо каждому, кто в ежедневном рабочем ритме находит возможность проявить свои профессиональные качества на соревновательной площадке и еще раз доказывает, что именно командный принцип взаимодействия обеспечивает результат в любой сфере», — поздравил команду глава городского округа Дмитрий Волков.

