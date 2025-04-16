Сборная Московской области стала серебряным призером чемпионата России по футзалу спорта глухих

Подмосковные футболистки завоевали серебряные награды на чемпионате России по футзалу спорта глухих среди женских команд. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В финале сборная региона встретилась с командой Москвы, столичные спортсменки одержали победу с минимальным перевесом в счете — 1:2. Лучшим игроком турнира признали подмосковную спортсменку Валентину Головину.

Соревнования прошли в Ставрополе в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.