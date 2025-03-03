Сборная Подмосковья по тхэквондо завоевала 100 медалей на чемпионате и первенстве ЦФО

Сборная Подмосковья завоевала 100 медалей на чемпионате и первенстве ЦФО по тхэквондо ИТФ и фестивале цветных поясов «Владимирский лев». Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Турнир прошел во Владимире. За победу в соревнованиях боролись свыше 600 человек из 14 регионов страны. В состав сборной Подмосковья вошли спортсмены из Балашихи, Краснознаменска, Щелково, Дмитрова, Королева, Павловского Посада, Лосино-Петровского и Одинцово.

По итогам соревнований подмосковные спортсмены получили 27 золотых, 48 серебряных и 25 бронзовых медалей. В результате команда Московской области заняла третье место.

«На данный момент все спортсмены сборной тренируются в усиленном режиме, чтобы достойно представить сборную Московской области на предстоящем чемпионате и первенстве России», - рассказала главный тренер Подмосковья по тхэквондо Ирина Косых.

Ранее в министерстве рассказали, что представители Подмосковья завоевали 34 медали на межрегиональных соревнованиях по тхэквондо (ВТФ) памяти Ю. В. Телкова.