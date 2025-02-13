Спортсмены Московской области завоевали более 30 наград на межрегиональных соревнованиях по тхэквондо

Подмосковные спортсмены завоевали 34 медали на межрегиональных соревнованиях по тхэквондо (ВТФ) памяти Ю. В. Телкова — 13 золотых, семь серебряных и 14 бронзовых. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, первые места в своих весовых категориях завоевали воспитанники подмосковного Училища олимпийского резерва № 1 Тимур Михайлин, Карим Рамазанов, Егор Шефатов, Азат Бесаев, Сабина Омарова, Валерия Скаровская, Милана Бекулова, Камила Гостенкова и Вероника Макеева. Кроме того, «золото» получили спортсмены из СШОР «Металлист» Роман Зверев и Дарья Карташева и СШОР по единоборствам Георгий Ковальчук и Вероника Шолохова.

По итогам соревнований представители региона завоевали 13 путевок в финал VI летней Спартакиады молодежи (юниорская) России, который пройдет в Набережных Челнах (Республика Татарстан) в июне 2025 года. Турнир организовали в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.