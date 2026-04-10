Щелковская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об иноагенте

Щелковская городская прокуратура завершила этап утверждения обвинительного заключения по уголовному делу против 21‐летнего жителя Лосино‐Петровского Марата Никандрова. Мужчина внесен в реестр иностранных агентов в ноябре 2023 года и теперь обвиняется по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ — за уклонение от исполнения обязанностей, которые предусматривает российское законодательство об иностранных агентах. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Московской области.

Следствие установило, что Никандров неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения в этой сфере — речь идет о правонарушениях, предусмотренных чч. 2 и 9 ст. 19.34 КоАП РФ. Несмотря на вынесенные взыскания, обвиняемый не выполнил обязательные требования закона: он не направил в Министерство юстиции РФ сведения, касающиеся целей своей деятельности, источников иностранного финансирования и планируемого объема распределения денежных средств.

Помимо этого, мужчина продолжил публиковать материалы в одном из мессенджеров, игнорируя обязанность указывать, что контент создан и (или) распространен физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Такое уведомление является обязательным в соответствии с действующими нормами.

Собранные материалы и обвинительное заключение переданы в Щелковский городской суд — дело поступит на рассмотрение по существу.

