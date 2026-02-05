Щелковский водоканал за месяц устранил более 200 засоров на канализационной сети

Щелковский водоканал за месяц устранил 201 засор на канализационной сети. Об этом рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Только за одну неделю было устранено 43 засора. Чаще всего — на улицах Орджоникидзе, Бакинских комиссаров и Калинина.

В большинстве случаев причинами засоров становилось скопление одноразовых салфеток, текстиля и прочего мусора в трубопроводе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе модернизуют 425 объектов теплоснабжения.