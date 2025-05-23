Сельхозпроизводители Подмосковья представили свою продукцию на выставке в Иране

Подмосковные производители сельскохозяйственной продукции и продуктов питания представили свои товары на выставке в Иране. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Международная выставка в области агропромышленного комплекса Iran Agrofood 2025 прошла в Тегеране. Присоединиться к ней подмосковным компаниям помог Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности региона.

На стенде Подмосковья свою продукцию представили шесть компаний, в том числе «Виктан» из Черноголовки, «Мистер Гумат» из Одинцово, «ГеомирАгро» из Мытищ, «АМТ-Групп» из Королева, «Бибиколь Рус» из Мытищ, «КФ „Кремлина“ из Люберец.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе начала действовать новая мера поддержки производителей детских товаров.