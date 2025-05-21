Сельхозпроизводители Подмосковья с начала 2025 года выкупили из аренды более 350 га земли

Подмосковные аграрии с начала текущего года выкупили из аренды более 350 га земли сельскохозяйственного назначения. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Так, три крестьянско-фермерских хозяйства и два сельхозпроизводителя выкупили шесть участков земли, которые расположены в Дмитрове, Волоколамске, Истре, Павловском Посаде и Орехово-Зуево.

Аграрии выкупили землю с целью дальнейшего использования и развития сферы сельского хозяйства региона. Общий объем поступлений в областной бюджет составил около 20 млн руб.

Ранее сообщалось, что в этом году в регионе планируется провести посевные работы более чем на 542 тыс. га.