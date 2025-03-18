Сельхозпроизводителям Подмосковья предложили поучаствовать в международных выставках

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказали производителям АПК региона о международных выставках, в которых можно принять участие в мае.

Так, в указанном месяце состоится более десяти мероприятий. Тематика экспозиций будет посвящена готовой продукции, рыбной, мясной и птицеводческой промышленности, кофейной индустрии и сельскому хозяйству.

К примеру, в Индонезии пройдут выставки ALLFood Indonesia и Food + Beverage Indonesia, в Саудовской Аравии — The Saudi Food Show, в Китае — CAFEEX, в Сербии — International Agricultural Fair.

Подробная информация о планируемых мероприятиях представлена на сайте министерства. Информация по вопросам экспорта доступна здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность реализации сельскохозяйственных проектов для региона.