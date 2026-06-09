Сельхозтоваропроизводители Подмосковья с начала года получили субсидии и гранты на 3,4 млрд рублей

Подмосковные аграрии с начала 2026 года получили субсидии и гранты более чем на 3,4 млрд рублей. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Средства были выделены из федерального и регионального бюджетов. Это почти 63% от общего объема финансирования, которое предусмотрено на текущий год.

«Субсидии и гранты охватывают широкий спектр направлений – от племенного животноводства и производства молока до развития картофелеводства и овощеводства. Дополнительным механизмом остается льготное кредитование», - отметил глава министерства Виталий Мосин.

На племенное животноводство направили почти 1,3 млрд рублей, на производство молока – более 1 млрд рублей, на развитие овощеводства и картофелеводства – 517 млн рублей, на производство и реализацию зерновых культур – почти 59 млн рублей, на мясное животноводство – 20 млн рублей, на кадровое обеспечение АПК – 12,7 млн рублей.

Также аграрии получили 74 льготных краткосрочных кредита на 6,5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал соглашение о запуске второй очереди тепличного комплекса в Электростали.