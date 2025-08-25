Семь котельных отремонтируют в Богородском округе по Народной программе «Единой России»

В Богородском округе в рамках Народной программы «Единой России» отремонтируют семь котельных. В их числе — котельная «Климова-0», расположенная в Ногинске.

Ремонт стартовал в апреле. На объекте уже установили шесть новых котлов, смонтировали коллекторы, напорную канализацию, дренажную систему, насосы ГВС. Продолжаются работы по системе ХВС и общестроительные мероприятия.

Степень готовности объекта составляет 75%. На завершающем этапе проведут внутреннюю отделку и косметический ремонт. Котельная будет готова к отопительному периоду.

В округе активно идут работы по модернизации коммунальных объектов. К примеру, в микрорайоне Заречье реконструируют теплотрассы от котельной «Заречье», меняют и модернизируют водопропускные трубы типа ТС.

Также в округе расширяют географию программы «Чистая вода». Качественная вода появилась в домах в Зеленом, Тимохово и Щемилово. В Заречье построили станцию очистки воды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу Единого центра управления ЖКХ региона.