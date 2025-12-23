Семь машин для обслуживания сетей подачи тепла и воды передали Подольску

В Подольске в 2025 году обновили автопарк двух самых крупных ресурсоснабжающих организаций муниципалитета. Так, предприятиям передали семь единиц техники.

«Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева организации получили еще семь единиц современной специализированной техники. В октябре также передали предприятиям технику, что позволило повысить надежность и оперативность работы коммунальных служб», — отметил глава округа Григорий Артамонов.

«Водоканал» получил две «Газели». Их будут использовать для оперативной работы аварийных бригад. Еще две машины направили для откачки и транспортировки жидких отходов и иловых отложений.

Парк «Подольской теплосети» пополнился двумя «Газелями» для аварийных бригад и одним КамАЗом с манипулятором для перевозки крупногабаритного оборудования и материалов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев осмотрел производство коммунального оборудования в Коломне.