Семь новых онлайн-услуг Комлесхоза Подмосковья появились на региональном портале госуслуг в этом году

С начала 2024 года на региональном портале госуслуг запустили семь новых услуг Комитета лесного хозяйства Московской области, техническую возможность реализовало Правительство Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«С начала 2024 года жители Подмосковья направили в областной Комитет лесного хозяйства 33 574 пакетов документов на оказание государственных услуг в сфере лесных отношений», — уточнил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

В общей сложности лесопользователям и жителям региона на портале доступны 25 государственных услуг. По итогам года сроки их предоставления удалось сократить на 50%. Помимо этого, проводится и внутренняя цифровизация — в этом году все границы лесничеств удалось внести в Единый государственный реестр недвижимости.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.