Семь проектов от Московской области стали лауреатами Международной премии Russian Event Awards

Семь подмосковных проектов вошли в число лауреатов Международной премии Russian Event Awards. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В целом на премию поступило 473 проекта из 63 субъектов РФ, а также из Белоруссии и Южной Осетии. Финалистами стали 370 проектов.

Финал состоялся в Нижнем Новгороде. Лауреатами от Московской области стали следующие проекты: «Сказочные Странствия» от «Вечного Города», Коломна; федеральный концерт фестиваля «Город танцует в парках» от областной дирекции по развитию парков, Королев; «Летняя Встреча. Проект КОМПАС» от музейно-туристического центра Клина; Международный фестиваль спаржи от городского ЦКД Озер; «Вкусные истории. От молока до глазированного сырка» от Музея истории молока и глазированного сырка ООО «Ростагрокомплекс», Пушкино; Астрономический фестиваль «Брюсовы горизонты» от дирекции по развитию парков региона, Лосино-Петровский; Гала-концерт Кубка Подмосковья по брейкингу и хип-хопу «Область танцевальных культур» от региональной дирекции по развитию парков, Подольск.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 1 декабря состоится старт зимнего сезона в парках региона.