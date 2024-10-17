Семинар для руководителей кадровых служб муниципальных управляющих компаний провели в Подмосковье

В Подмосковье состоялся обучающий семинар для руководителей кадровых служб муниципальных управляющих компаний, его организовали Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области и Московский областной учебный центр. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

В рамках встречи участники обсудили адаптацию муниципальных управляющих компаний к современным изменениям и тенденциям в системе работы с персоналом в предстоящий осенне-зимний сезон.

«Сегодняшнее мероприятие — второй этап стратегической сессии, по итогам которой командой были выработаны и внедрены критерии оценки результативности УК. Сегодня мы работаем уже с hr-специалистами. Методом мозгового штурма разобрали механизмы в кадровой политике, которые усилят конкурентоспособность муниципальных УК на рынке. Цель — создать оптимальные условия труда для мастеров и специалистов всех уровней в сфере ЖКХ», — сказала заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Светлана Викулова.

В качестве спикеров на мероприятии выступили эксперты в области подбора кадров, отраслевые специалисты Министерства и представители смежных ведомств. Они обсудили существующие профессиональные стандарты в отрасли, «жесткие» и «мягкие» навыки в работе руководителей и специалистов, кадровую потребность в муниципальных УК и не только.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.