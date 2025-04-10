Семинар на тему профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде провели в Подольске

В пятом лицее Подольска прошел семинар, посвященный вопросам профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде. Об итогах мероприятия рассказали в администрации округа.

В семинаре приняли участие руководители и ответственные за организацию безопасности и воспитательной работы в образовательных учреждениях муниципалитета.

Представители силового блока обсудили с педагогами следующие темы: совершенствование профилактики террористических угроз в молодежной среде и сфере образования; потенциал образовательных учреждений в проведении профилактической работы с молодежью; совершенствование системы культурно-досуговой деятельности подрастающего поколения; усиление профессиональной подготовки молодежи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл форум с участием молодых специалистов — представителей правоохранительного блока, налоговой службы, региональных ведомств и муниципальных учреждений.