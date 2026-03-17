Семинар по кибербезопасности для молодежи прошел в Подмосковье

В Подмосковье провели семинар по кибербезопасности для молодежи
Фото: [Главное управление региональной безопасности Московской области]
Семинар по кибербезопасности для молодежи прошел на базе регионального отделения «Движения Первых» в Российском университете кооперации. Об этом сообщает Главное управление региональной безопасности Московской области.
Семинар был посвящен актуальным вопросам новой цифровой среды, кибербезопасности и методике работы с детьми в условиях развития технологий.
Участником мероприятия стал сотрудник управления экономической безопасности ГУРБ Подмосковья Владимир Брянцев. Также выступили ведущие эксперты.
Кроме того, доклад представил начальник Управления по борьбе с киберпреступлениями МВД России по Подмосковью Александр Зарипов. Он представил чат-бот для консультативной помощи гражданам, столкнувшимся с мошенническими действиями.
