Семинары по вопросам ЖХК с начала года посетили более 7 тыс. жителей Подмосковья
Фото: [Министерство ЖКХ МО]
В Подмосковье с начала года семинары по вопросам ЖКХ посетили более 7 тыс. жителей. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Такие занятия проводятся для участников проекта «Активное долголетие» и учащихся. С января их посетили более 3 тыс. пенсионеров и свыше 4 тыс. школьников и студентов.
Жителям рассказали о финансовой грамотности в сфере ЖКХ, общих собраниях собственников, проактивном ЖКХ.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в онлайн-собраниях собственников МКД участвуют 1,6 млн жителей.