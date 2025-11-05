Семинары по вопросам ЖХК с начала года посетили более 7 тыс. жителей Подмосковья

Свыше 7 тыс. человек посетили семинары по вопросам ЖХК в Подмосковье

Официально

Фото: [Министерство ЖКХ МО]

В Подмосковье с начала года семинары по вопросам ЖКХ посетили более 7 тыс. жителей. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Такие занятия проводятся для участников проекта «Активное долголетие» и учащихся. С января их посетили более 3 тыс. пенсионеров и свыше 4 тыс. школьников и студентов.

Жителям рассказали о финансовой грамотности в сфере ЖКХ, общих собраниях собственников, проактивном ЖКХ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в онлайн-собраниях собственников МКД участвуют 1,6 млн жителей.

