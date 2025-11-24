Серебристый тополь из Подмосковья включили в Национальный реестр старовозрастных деревьев России

Серебристый тополь из подмосковного Талдома был включен в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. Об этом сообщили в комитете лесного хозяйства Московской области.

Дерево растет в Танинском участковом лесничестве Талдомского филиала ГАУ МО «Мособллес». Его посадили в 1828–1830 годах, когда создавался парк усадьбы «Татьяново». Дереву около 200 лет, а диаметр его ствола составляет более 1,6 метра.

После включения тополя в реестр ему был присвоен регистрационный номер 1498.

