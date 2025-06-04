Муниципальный округ Серебряные Пруды стал лидером в Подмосковье по засеянным площадям, сейчас в регионе завершается сев яровых, зерновых, зернобобовых, масличных и других культур. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Аграрии округа почти завершили сев яровых — уже засеяно 29,7 тыс. га из 30 тыс., а также 10,4 тыс. га зерновых и зернобобовых. Им удалось также полностью посеять масличные культуры — 66,6 тыс. га. На втором месте по этому показателю оказался муниципальный округ Зарайск.

По посеву картофеля лидируют Коломна и Дмитров. В ведомстве уточнили, что план по посеву картофеля по всему региону выполнен более чем наполовину — засеяно 8,4 тыс. га из 12,7 тыс. запланированных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.