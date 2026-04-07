Сергей Двойных: участники программы «Герои Подмосковья» тесно работают с наставниками
Двойных рассказал о работе участников «Героев Подмосковья» с наставниками
Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных рассказал о работе участников программы «Герои Подмосковья» с наставниками. Об этом сообщает РИАМО.
«Каждый может обсуждать свои идеи и предложения с наставником, выбирать разные варианты своего карьерного пути и получать практические рекомендации по развитию в государственных и муниципальных структурах», — поделился министр.
Министр добавил, что основной целью проекта является подготовка квалифицированных кадров из числа участников СВО для работы в органах государственной власти и местного самоуправления.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в совещании по организации помощи участникам СВО.