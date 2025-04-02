Сергей Пешкин о проекте «Герои Подмосковья»: это реальный шанс найти себя в новой жизни

Программа «Герои Подмосковья» представляет собой реальный шанс для участников специальной военной операции, чтобы найти себя в новой жизни. Об этом заявил почетный житель Московской области, кавалер ордена Мужества, член Общественного совета региональной программы «Герои Подмосковья» Сергей Пешкин.

«Многие из нас привыкли к дисциплине, ответственности, умению работать в команде — эти качества ценятся в любом деле. Важно, что программа не только дает знания, но и открывает конкретные карьерные возможности», — подчеркнул Пешкин.

Он отметил, что участники программы смогут самостоятельно выбрать свой путь и пойти в бизнес, на госслужбу или в общественную деятельность. По его словам, проект позволит «не потеряться и уверенно двигаться вперед».

Напомним, что участники СВО в рамках программы смогут развить управленческие навыки, получить новые знания и построить карьеру. Для этого им нужно иметь гражданство России и диплом о высшем образовании.

Губернатор Андрей Воробьев отмечал, что региональная кадровая программа «Герои Подмосковья» была запущена по поручению президента России Владимира Путина. Обучение бесплатное, лучшие участники смогут получить работу или будут зачислены в кадровый резерв.

Ранее Андрей Воробьев встретился с членами Общественного совета программы «Герои Подмосковья».