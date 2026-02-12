Сергей Забатурин рассказал об итогах работы прокуратуры Подмосковья за 2025 год

Прокурор Московской области Сергей Забатурин в ходе заседания Московской областной Думы рассказал об итогах работы надзорного ведомства за 2025 год. По его словам, за год жители региона подали в органы прокуратуры более 369,2 тыс. обращений. Этот показатель на 19% превысил результат за 2024 год. При этом число депутатских запросов снизилось более чем в два раза.

Забатурин рассказал о защите прав участников СВО и их семей. Он напомнил, что с 1 января бойцы полностью освобождены от транспортного налога на легковые автомобили. Для родственников погибших отменили требование о постоянной регистрации в Подмосковье для получения выплаты взамен земли.

В сфере защиты социальных прав граждан удалось добиться доведения дополнительных бюджетных лимитов в размере более 6,3 млрд рублей. Это позволило завершить период без задолженности перед инвалидами. Также в более 27 тыс. жителей были обеспечены льготными лекарствами.

Помимо этого, в области восстановили права более 6 тыс. детей. Общий размер выплат по судебным решениям о взыскании алиментов составил более 3,8 млрд рублей. Это почти на 25% больше, чем годом ранее.

Прокурор отметил эффективность инструмента конфискации. По его словам, по 416 уголовным делам в доход государства были обращены транспортные средства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в заседании коллегии прокуратуры региона.