Сергиево-Посадский регоператор в феврале вывез более 53 тыс. тонн мусора
Более 53 тыс. тонн отходов вывез за месяц Сергиево-Посадский регоператор
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
Сергиево-Посадский региональный оператор за февраль 2025 года вывез с контейнерных площадок региона свыше 53,5 тыс. тонн мусора. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Общий объем вывезенных за этот период отходов превысил 700 тыс. кубометров.
Также регоператор продолжает модернизировать контейнерные площадки. С начала текущего месяца на территории кластера было установлено свыше 550 дополнительных мусорных баков и 47 бункеров для крупногабаритных отходов.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул, что до жителей области важно донести правила утилизации крупногабаритного мусора.