Серию мастер-классов амбассадоров Единой школьной лиги проведут в Подмосковье

В Подмосковье пройдет серия мастер-классов и встреч амбассадоров Единой школьной лиги с участниками проекта. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, участники проекта смогут принять участие в мастер-классе от чемпионки России по волейболу, призера Кубка мира, игрока команды «Заречье-Одинцово» Марии Халецкой. Мероприятие пройдет в следующий вторник в Одинцово. Кроме того, в четверг в спортивном комплексе «Гучково» в Истре со школьниками встретится экс-капитан сборной России по футболу, трехкратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА, лучший футболист России 2012 и 2013 годов, бронзовый призер чемпионата Европы 2008 в составе национальной сборной Роман Широков.

Напомним, что в рамках проекта проведут более пяти тысяч соревнований. Его амбассадорами являются Евгений Алдонин, Сергей Карякин, Роман Широков, Виктор Кейру, Леся Махно, Александра Коруковец, Мария Халецкая, Дмитрий Губерниев и Эмма Гаджиева. Соревнования проводятся в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Их концепцию разработали по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ранее Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.