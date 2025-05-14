Серпуховская городская прокуратура проконтролирует расследование дела о хулиганстве в волонтерском центре

Серпуховская городская прокуратура проконтролирует ход и результаты расследования уголовного дела по факту хулиганства, которое произошло в волонтерском центре в Протвино. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Подозреваемым оказался 42-летний местный житель, в отношении него возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.а ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам). Он был задержан в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ, вскоре суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данным ведомства, 11 мая мужчина в состоянии алкогольного опьянения зашел в пункт сбора гумпомощи на улице Московской и нанес одному из волонтеров телесные повреждения. 53-летнему пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.