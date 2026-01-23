Сервис получения выписок Роснедр для профильных специалистов разработали в Подмосковье

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области разработал новый сервис получения выписок Роснедр для профильных специалистов. Он доступен в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

Выписку можно заказать по кадастровому номеру земельного участка. Документ подтверждает наличие или отсутствие полезных ископаемых. Он необходим еще до начала проектирования и строительных работ.

До этого получить выписку Роснедр можно было только на ЕФГИ, указав координаты угловых точек участка. При этом в ЕГРН и для проектирования используется другая система координат. По этой причине нередко возникали сложности. Теперь достаточно ввести кадастровый номер участка, и координаты сконвертируются автоматически.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по ликвидации заброшенных и аварийных построек в регионе.