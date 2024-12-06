Сервис технической поддержки запустили на инвестпортале Московской области

На подмосковном инвестиционном портале появился сервис «Техподдержка» , созданный в целях повышения эффективности работы на портале. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В ведомстве уточнили, что с помощью нового сервиса пользователи смогут оперативно решить возникающие вопросы по взаимодействию с платформой, а также оставить предложения по доработке технических моментов или нововведениям. Чтобы связаться со специалистами техподдержки, нужно войти в свой личный кабинет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.