Сержант рассказал о программе «Герои Подмосковья»
Сержант Шелковой назвал продуманной программу «Герои Подмосковья»
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области]
Региональная программа «Герои Подмосковья» продолжает идею федерального проекта «Время героев». Об этом рассказал участник «Героев Подмосковья», сержант, старший разведчик, снайпер и ветеран специальной военной операции Александр Шелковой.
Он напомнил, что президент России Владимир Путин поставил задачу по формированию новой политической элиты, а губернаторы регионов – поддержали инициативу и воплотили ее в конкретных программах.
«Президент ясно сказал: все, кто находится на СВО, — это герои. Они защищают Родину, проявляя патриотизм не на словах, а на деле. Многие из них возвращаются на фронт даже после тяжелых ранений и реабилитации, продолжают служить и защищать страну — как от внешних, так и от внутренних угроз», — подчеркнул Шелковой.
По его словам, подмосковный проект является одним из самых открытых и продуманных.
Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.
Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.
Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.