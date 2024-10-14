Съезд Молодых предпринимателей ЦФО состоялся в Московской области

Съезд «Клуба молодых предпринимателей» ЦФО состоялся в молодежном центре «Импульс» в Мытищах, в мероприятии приняли участие 100 человек. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области, которое организовало его совместно с Всероссийской программой Росмолодежь.Бизнес.

«Сейчас мы создаем Клуб молодых предпринимателей Московской области, который позволит искать и тиражировать успешные бизнес-практики, устанавливать крепкие партнерские отношения. Мы уже провели несколько встреч активистов на базе Дома Правительства Московской области, в Усадьбе «Гребнево» совместно с Общероссийским движением предпринимателей организовали бизнес-фестиваль, а сейчас вместе с коллегами из Росмолодежи удалось собрать крупное мероприятие с интересными профильными спикерами и крупными бизнесменами в Мытищах», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Участники съезда встретились с представителями крупного бизнеса. Среди них — председатель Общероссийского движения предпринимателей, владелец группы компаний «Экоофис» и усадьбы Гребнево Андрей Ковалев, гендиректор компании «Чистая линия» Армен Бениаминов и основатель федеральной сети премиальных груминг-салонов из Сибири «Блэкгрумер» Данил Рындевич. Они рассказали о своем пути успеха, а также ответили на вопросы ребят. Помимо этого, участники узнали об актуальных мерах поддержки молодежного предпринимательства, о государственной политике в этой сфере, представили свои конкретные проекты и идеи и не только.

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