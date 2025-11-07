Съезд терапевтов Подмосковья собрал почти 1 тыс. участников

В Доме Правительства Московской области и МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского проходит второй день IX Съезда терапевтов и врачей смежных специальностей Московской области «ИИ в медицине. Новые горизонты возможностей: глобальные перспективы и инновационные решения», мероприятие собрало порядка 900 человек. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Еще более 2 тыс. медиков приняли участие в форуме по видеоконференцсвязи, среди них — терапевты, врачи общей практики, кардиологи, пульмонологи, фтизиатры и не только. Зампред правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин отметил, что ключевыми темами стали цифровые технологии, искусственный интеллект в здравоохранении, работе врача первичной практики.

«Московская область активно внедряет современные решения в партнерстве со Сбером, Ростелеком и т. д. Это снижает число медицинских ошибок и дает нашим врачам больше времени на общение с пациентом, на уточнение нюансов, клинических картин», – отметил министр.

В мероприятии приняли участие медики из разных регионов России, а также 11 других стран — Азербайджана, Армении, Египта, Малайзии, Узбекистана и так далее.

«К нам приехали специалисты из Таджикистана, Узбекистана, в съезде принимают участие коллеги из Малайзии, Франции, Белоруссии, Казахстана и Кореи. На сегодняшний день у нас в МОНИКИ достаточно активно развивается международная деятельность. Сейчас заключаем несколько соглашений и меморандум о научной и образовательной деятельности с разными странами, причем не только бывшего Советского Союза», — рассказала заместитель директора МОНИКИ по науке и международным связям, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Какорина.

В рамках форума организовали секцию, посвященную стоматологии. Заведующий кафедрой терапевтической стоматологии Института последипломного образования в сфере здравоохранения Республики Таджикистан Гаюр Ашуев уточнил, что специалисты обсудили сотрудничество ученых-стоматологов РФ и Республики Таджикистан на примере диссертационного совета Высшей аттестационной комиссии Министерства науки и высшего образования РФ при нашем Институте.

Доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой хирургической стоматологии, имплантологии факультета усовершенствования врачей МОНИКИ Малкан Амхалова также рассказала о применении современных технологий при планировании дентальной имплантации.

Кроме того, в рамках второго дня работы участники разобрали новые подходы к диагностике и лечению болезни почек, туберкулеза и не только. Его организовали в рамках губернаторской программы «Здоровье Подмосковья» областной Минздрав, областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского и Ассоциация врачей терапевтов и специалистов смежных специальностей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.