Сезон органных концертов стартовал в Подольске

В Подольске академический хор Подольской филармонии дал старт новому сезону. Так, в органном зале Культурно-просветительского центра «Дубровицы» прошел концерт музыки французских соборов «Реквием Форе».

До этого в Министерстве культуры и туризма Московской области сообщили, что музыкальный фестиваль «Jazzовые сезоны» посетили свыше 16 тыс. человек.

Концерт в Подольске посетили свыше 100 человек. В число композиций, включенных в программу мероприятия, вошли «Реквием» Габриэля Форе и «Аве Мария» Баха-Гуно.

Орган в центре «Дубровицы» был установлен в 2015 году. Он выполнен в стиле французского романтического органостроения и имеет 27 регистров и два мануала.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал жителям о фестивале П. И. Чайковского в Клину.