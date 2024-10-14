Сезон уборки опавшей листвы продолжается в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
В Подмосковье продолжается сезон уборки опавшей листвы, работы во дворах проводят сотрудники коммунальных служб региона. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Сейчас начинаются обильные дожди, опавшая листва становится скользкой. В первую очередь это травмоопасно для жителей. Коммунальные службы должны работать на опережение и своевременно все убирать во избежание несчастных случаев и жалоб», — отметил заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Никита Анашкин.
Для проведения работ специалисты используют метлы, грабли, воздуходувки. Собранные листья будут использовать для удобрения для городских клумб или отправят на комплексы по переработке отходов для компостирования.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.