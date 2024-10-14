Сезон уборки опавшей листвы продолжается в Подмосковье

«Сейчас начинаются обильные дожди, опавшая листва становится скользкой. В первую очередь это травмоопасно для жителей. Коммунальные службы должны работать на опережение и своевременно все убирать во избежание несчастных случаев и жалоб», — отметил заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Никита Анашкин.