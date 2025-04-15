Сезонные автобусные маршруты для дачников запустят в Подольске в мае
В Подольске с 1 мая начнут курсировать дачные автобусные маршруты
Фото: [Медиасток.рф]
В Подольске с 1 мая начнут курсировать сезонные автобусные маршруты для дачников. Об этом рассказали в социальных сетях администрации городского округа.
Так, выбрали самые востребованные среди дачников направления: № 33 Молодежный — Станция Гривно — Лесные поляны и № 34 Платформа Кутузовская — Сынково.
Автобусы будут курсировать с пятницы по воскресенье весь дачный сезон до наступления осени. Расписание их движения синхронизируют с графиком движения электричек.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с Правительством области и главами округов работу общественного транспорта и компании АО «Мострансавто».