Штрафы выписали нарушителям в Одинцове и Шаховской за сброс мусора и неочищенных сточных вод
Нарушителей экологического законодательства оштрафовали в округах Подмосковья
Фото: [Министерство экологии и природопользования Московской области]
Нарушителей экологического законодательства оштрафовали в двух округах Подмосковья — в Одинцово и Шаховской. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
В Одинцовском округе нарушение зафиксировали в деревне Брехово. Там водитель грузовика сбросил грунты неизвестного происхождения в 50 метрах от ворот Некоммерческого партнерства личных подсобных хозяйств «Ока».
В Шаховской выявили сразу три случая незаконного сброса неочищенных сточных вод — в деревнях Назарьево и Судислово, а также в самой Шаховской. Причем в последнем случае были сброшены стоки с примесью отработанных автомобильных масел.
В Подмосковье реализуется нацпроект «Экологическое благополучие».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность программы по восстановлению лесов в Подмосковье.