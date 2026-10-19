Штрафы выписали нарушителям в Одинцове и Шаховской за сброс мусора и неочищенных сточных вод

Нарушителей экологического законодательства оштрафовали в двух округах Подмосковья — в Одинцово и Шаховской. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

В Одинцовском округе нарушение зафиксировали в деревне Брехово. Там водитель грузовика сбросил грунты неизвестного происхождения в 50 метрах от ворот Некоммерческого партнерства личных подсобных хозяйств «Ока».

В Шаховской выявили сразу три случая незаконного сброса неочищенных сточных вод — в деревнях Назарьево и Судислово, а также в самой Шаховской. Причем в последнем случае были сброшены стоки с примесью отработанных автомобильных масел.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Экологическое благополучие».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность программы по восстановлению лесов в Подмосковье.