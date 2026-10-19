В Московской области обсудили развитие дополнительного образования детей

На базе школы № 5 в Балашихе прошел семинар-совещание «Формирование единого открытого образовательного пространства дополнительного образования детей в Московской области». Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В нем приняли участие представители негосударственного сектора, индивидуальные предприниматели и не только, оно было направлено на разъяснение актуальных нормативно-правовых аспектов, интеграцию частных организаций в региональную систему дополнительного образования и повышение доступности образовательных услуг для детей.

Участники рассмотрели вопросы контроля и надзора за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил, санитарно-эпидемиологической экспертизы образовательной деятельности, участия негосударственного сектора в муниципальном социальном заказе, работы в системе «Навигатор дополнительного образования», формирования Реестра исполнителей услуг и проектирования дополнительных общеобразовательных программ. Семинар завершился форматом «открытого микрофона», в ходе которого участники смогли задать вопросы и обсудить практические аспекты работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.