День отца отметили в школах и колледжах Московской области

День отца отметили в школах, техникумах и колледжах Подмосковья. Мероприятия провели «Навигаторы детства» совместно с «Движением Первых» в рамках Всероссийской акции «Папа может». Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Так, в учреждениях провели спортивно-интеллектуальные соревнования между учащимися и их родителями. Также состоялся онлайн-флешмоб «Спасибо, папа!».

Кроме того, были организованы кулинарные поединки — мужские команды готовили традиционные семейные блюда, а дочери, мамы и бабушки оценивали их. Младшеклассники приняли участие в игре «Устами младенца: Папина версия».

В Подмосковье реализуется нацпроект «Семья».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем отца.